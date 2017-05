Cineplexx Blue Devils wieder nur Außenseiter

Die Rangers haben nach einem perfekten Start etwas den Faden verloren, gehen aber trotzdem als Favorit in die Begegnung.

Die Devils stehen derzeit bei einem 0-5 und haben im Kellerduel der Vorwoche unglücklich gegen die Steelsharks verloren. Trotzdem ist man im Lager der Hohenemser nicht gänzlich unzufrieden, da zumindest nach der Rückkehr einiger Leistungsträger eine klare Aufwärtstendenz festzustellen war. An diese gilt es nun anzuknüpfen um den Mödlingern eine spannende Partie abzuverlangen.

Die Rangers gingen als Mitfavorit in die heurige AFL Saison. Nach einem perfekten Start mit zwei Siegen gegen Devils und Dragons, kam etwas Sand ins Getriebe und so verloren die Mannen rund um Head Coach A. Schneider die letzten drei Begegnungen. Die Niederlagen waren allerdings äußerst knapp und so könnten die Rangers genauso auch mit vier Siegen am Sonntag dastehen. Lediglich gegen Österreichs Meister aus Innsbruck gab es nicht viel zu holen.

Die Devils, möchten sie ihre Chance aufs Playoff noch wahren, sollten den ersten Sieg einfahren. Noch ist immer alles möglich in der Saison 2017. Die Rangers ihrerseits müssen gewinnen um in diesen doch noch das Heimrecht zu ergattern. Derzeit sieht es diesbezüglich eher nicht danach aus.

Auf einen tollen Football Nachmittag, Inkl. Live Musik, dürfen sich die Fans der Devils auf jeden Fall freuen.