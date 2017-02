Cineplexx Blue Devils trauern um Teamkollegen

Der 24-jährige Hohenemser starb in der Nacht auf den 15. Februar bei einem Motorradunfall in Thailand, wie aus seinem Freundeskreis berichtet wird. Bunderla, einer der besten Spieler der Blue Devils der letzten Jahre, gewann mit den Hohenemsern zweimal die Silver Bowl und stieg mit seinem Klub 2016 wieder in die AFL, die höchste Spielklasse Österreichs im American Football auf.

Die österreichische Football-Gemeinde, besonders seine Familie, Freunde und Teamkollegen trauern um Mario “El Mozkito” Bunderla.

(Red.)