Cineplexx Blue Devils kämpfen in Wien um Punkte

Diesen Sonntag treffen die Blue Devils in der 2. AFL abermals auf die Vienna Knights, welche dieses mal das Heimrecht für sich beanspruchen können.

Vor drei Wochen waren die Knights in Hohenems knapp siegreich mit 27:20. Dieses Ergebnis wollen die Devils nun in Wien ausbessern.

Mit einem Sieg (und mindestens 7 Punkten Differenz) gegen die Vienna Knights, könnten die Devils den zweiten Platz in der Tabelle erreichen, was wiederum gute Voraussetzungen schaffen würde, die Playoffs zu erreichen.

Die Emser werden alles in ihrer Macht stehende tun, am Sonntag in Wien sieggekrönt die Heimreise ins Vorarlberg anzutreten.