Cineplexx Blue Devils ist Revanche geglückt

Die Hohenems Cineplexx Blue Devils gewinnen gegen Salzburg Bulls mit 14:0-Punkten und sind auf der Siegerstraße zurück.

Cineplexx Blue Devils vs. Salzburg Bulls 14:0 (0:0 / 0:0 / 14:0 / 0:0)

Nachdem der erste Drive von den Salzburgern gestoppt werden konnte, marschierten die Blue Devils über das Feld bis in die Nähe der Endzone der Bulls. Ein erster Touchdown konnte allerdings nicht erzielt werden und so begann ein heiss umkämpftes Spiel um die ersten Punkte im Spiel.

Erst gegen Ende des dritten Quarters waren es die Hausherren, welche durch Jan Grischenig zum ersten mal anschreiben konnten. Nach einem Fumble der Salzburger, wurde der Ball wiederum fast bis in die Endzone der Mozartstädter getragen. Dort punktete abermals Jan Grischenig mit einem Touchdown. Der Point-After-Touchdown erzielte beide Male Elias Mersnik souverän.

Die nächste Begegnung findet am Sonntag, den 27.5.2018 gegen die Vienna Knights in der Raveline in Wien statt.