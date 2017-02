Cineplexx-Aktion zum Zeugnistag: Mit der Mathematik-Note günstig ins Kino

Die Mathematik-Note gilt als Eintrittspreis ins Kino, das heißt, mit einem Einser in Mathematik zahlen Schüler nur 1,00 €, mit einem Zweier 2,00 €, einem Dreier 3,00 € usw.

Die Kids dürfen sich besonders auf die Filme „Ballerina“, “Ritter Rost 2 – Das Schrottkomplott”, „Timm Thaler oder das verkaufte Lachen” und „Monster Trucks“ freuen. Zudem startet pünktlich zum Schulschluss der actionreiche “The LEGO® Batman Movie“, in dem LEGO® Batman seine Abenteuer in Gotham erlebt und die Stadt vor dem bösartigen Joker retten muss.

So kommt ihr zu euren Tickets:

Einfach an der Kinokassa das Original-Semesterzeugnis einer Volksschule, Hauptschule, AHS, berufsbildenden höheren Schule oder einer Berufsschule vorweisen und schon kommt man zu seinem Kino-Ticket. Die Aktion gilt in Vorarlberg nur am 10. Februar 2017 für Filme die vor 17:15 Uhr starten.

Für 3D-Filme wird ein Aufschlag von 1,00 € verrechnet. Ausgenommen sind Sondervorstellungen, IMAX, D-Box Motion Seats und Dolby Cinema. Gültig in allen Cineplexx und Constantin Film Kinos. (red.)