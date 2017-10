Cindy Landolt: Schweizer Fitness-Trainerin lässt die Hüllen fallen

Cindy Landolt hat mehr als 600.000 Fans auf Instagram und die schöne Schweizer Fitness-Trainerin geizt dort nicht mit ihren Reizen. Für ein aktuelles Bild hat die Personaltrainerin in Palm Beach die Hüllen fallen lassen und es zeigt, dass die Schweizerin auf Natürlichkeit und die Natur steht.

So weiblich und sexy können Muskeln sein

Cindy Landolt ist durchtrainiert, kein Gramm Fett an ihren Muskeln und trotzdem noch weiblich. So ist es auch nicht verwunderlich, dass die Schweizerin ihren Körper gerne präsentiert und offensichtlich auch kein Problem mit nackter Haut hat – ganz zur Freude ihrer Fans natürlich. Mit zum Teil überschwänglichen Kommentaren werden die Bilder in der Community kommentiert. “Du bist einfach unglaublich und die schönste Frau auf diesem Planeten”, schreibt ein User.

Die Fitness-Videos und Anleitungen von Cindy Landolt gibt’s auch auf ihrer Homepage zu kaufen. Zudem informiert sie über ihren Blog auch von aktuellen News.

Bilder von Cindy Landolt