CIA zeichnete Saudi-Arabien für Anti-Terror-Arbeit aus

Der Kronprinz sei wegen seiner Verdienste um die Terrorbekämpfung und seine “Bemühungen um Sicherheit und Frieden in der Welt” ausgezeichnet worden. Die USA und Saudi-Arabien arbeiten militärisch eng zusammen.

Im vergangenen Jahr war der Prinz bereits in die französische Ehrenlegion aufgenommen worden. Die Verleihung hatte damals in Frankreich viel Kritik ausgelöst. Amnesty International bezeichnete die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien als “katastrophal”.

(APA/dpa/ag.)