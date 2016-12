“Christophorus 2” fliegt ab 1. Jänner 2017 auch in der Nacht

"C2" als einziger Notarzthubschrauber in Österreich dazu berechtigt - © APA

Am “Christophorus 2”-Standort Krems (Flugplatz Gneixendorf) beginnt am Sonntag, dem 1. Jänner 2017 der zweijährige Probebetrieb für den Notarzthubschrauberdienst auch während der Nacht. Der “C2” ist als einziger Notarzthubschrauber in Österreich dazu berechtigt. Dieser “24/7 Betrieb” ist bereits in vielen Ländern Europas, wie etwa der Schweiz und Deutschland “State of the Art”.