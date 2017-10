Christine Nöstlinger für Erwachsene

Altach. Christine Nöstlinger, ist ein der bekanntesten Kinderbuchautorinnen der Gegenwart. Weniger bekannt ist, dass Nöstlinger auch Werke für Erwachsene verfasst hat. Im Rahmen der Aktionswoche „Österreich liest“, brachte das seit fünf Jahren bestehende Theater Phönix Texte der Autorin zum Besten.

Die vier Schauspieler Paul Ender Ender, Harald Kuntschik, Renée Lormans und Paul Sandholzer wurden in der Bibliothek der Mittelschule Altach wie immer von Musiker Matthias Gmeiner am Keyboard begleitet, der für die passende musikalische Untermalung sorgte. Die Schauspieler haben sich den 80sten Geburtstag von Nöstlinger vergangenes Jahr zum Anlass genommen deren Texte, in ihrer vierten Theaterlesung zu verarbeiten. In den bissigen Kurzgeschichten wird dabei pointiert der Wahnsinn des Alltags, nicht ganz ernsthaft, dargestellt. Fragen werden gestellt: Was ist der typische starke Mann, was die sensible zurückhaltende Frau. Wie immer kommt der Humor bei Nöstlinger nicht zu kurz, was von den Schauspielern gerne aufgenommen wurde, sie verlassen aber nie ihren Anspruch der gehobenen Unterhaltung. Bis auf den letzten Platz, war die Bibliothek gefüllt und die Zuseher zeigten sich sich begeistert.

Für „Köstliches von Nöstlinger“ war dies die letzte Aufführung, für das Frühjahr 2018 hat das Theater Phönix ein neues Stück angekündigt, auch dieses Mal sollen Texte von einem österreichischen Autor als Grundlage dienen. CEG