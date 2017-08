Christian Kern im Live-Talk

Der Wahlkampf nimmt langsam an Fahrt auf und bis jetzt sieht es nach einem Duell zwischen Bundeskanzler Christian Kern und Sebastian Kurz aus, zumindest wenn man diversen Umfragen glauben kann. HC Strache scheint sich vorerst aus dem Dreikampf verabschiedet zu haben, wenngleich dieser der “lachende Dritte” sein könnte und bis zur Wahl am 15. Oktober noch vieles passieren kann.

Kern: “Wir wollen Erster werden”

“Ja, auf jeden Fall, wir wollen Erster werden. Wir kämpfen uns zurück, das ist auch ein Ansporn”, sagte Kern im “Österreich”-Interview. “Der Abstand ist überwindbar. Man kann das aufholen. Dafür müssen wir einiges tun, das ist klar. Wir starten sozusagen nicht von der ersten Position. Jetzt geht es darum, das umzudrehen und sich dafür zu engagieren und zu kämpfen.”

Störfeuer von Häupl

Im Gegensatz zu Kurz muss Kern auch mit Störfeuern aus den eigenen Reihen kämpfen. Standard-Kommentator Michael Völker ortet gar einen “Sabotage-Akt” von Wiens mächtigem SPÖ-Bürgermeister Michael Häupl. “Mit Christian Kern hat die SPÖ einen überzeugenden und kompetenten Kanzlerkandidaten wie schon lange nicht, aber gerade ihm gelingt es nicht, den Parteiapparat in die Höhe zu bringen und für den Wahlkampf zu begeistern. Die Wiener Genossen sind in erster Linie mit sich selbst beschäftigt”, schreibt Michael Völker in seinem Kommentar für den Standard und führt weiter aus: “Und da gibt ihnen Michael Häupl genug zu tun, indem er mitten im Wahlkampf einen Parteitag für Jänner ankündigt, um die Frage seiner Nachfolge zu klären. Als ginge es jetzt nicht um etwas anderes. Die SPÖ ist drauf und dran, das Kanzleramt an die ÖVP zu verlieren, aber Häupl schwört die Genossen auf Spekulationen zu seiner Ablöse ein. Ein seltsames Manöver.”