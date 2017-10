Christian Kern im Interview mit VN-Chefredakteur Gerold Riedmann: “Ich bleibe!”

“Ich werde insgesamt 10 Jahre in der Politik bleiben”, sagt Christian Kern im Interview mit Gerold Riedmann. “In der Demokratie hat der Wähler immer recht und das letzte Wort.” Jetzt wolle die SPÖ das beste für Österreich daraus machen. Der Bundeskanzler warnte vor dem Rechtsruck und einer “Orbanisierung” in Österreich, kündigt aber an, dass er natürlich Gespräche mit der ÖVP führen werden – falls es eine Einladung von Sebastian Kurz und der ÖVP gebe. Sebastian Kurz und der ÖVP gratulierte Kern zum Wahlsieg.