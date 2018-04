Christian Gantner wird nur Landesrat, wenn Nachfolge als Bürgermeister steht

Christian Gantner soll Erich Schwärzler als Landesrat nachfolgen. Ob er das Amt antreten wird, macht er derzeit vor allem daran fest, in wessen Hände er das Amt des Bürgermeisters von Dalaas legen kann.

Dass er als potentieller Nachfolger von Erich Schwärzler gehandelt wird, war ihm bislang vor allem aus den Medien bekannt. Mit ein Grund war der ähnliche Hintergrund, beide kommen nicht zuletzt aus der Landwirtschaft. “In der Partei selbst war das vorher offiziell noch nicht Thema”, betont der Dalaaser Bürgermeister. Das es zum Thema wird, hatte er jedoch erst mit der Landtagswahl im Herbst 2019 erwartet gehabt, nicht bereits eineinhalb Jahre früher.

Gantner sucht Rückhalt der Familie Ob er das Amt auch tatsächlich antreten will, macht Gantner vor allem an drei Punkten abhängig. So besprach er bereits mit seiner Familie und Eltern, ob sie den Schritt ins Landhaus unterstützen wollen, neben der Politik will auch die Arbeit auf dem familiären Landwirtschaftsbetrieb besprochen sein. Hinzu kommt auch die Frage, ob er sich dem “Megaressort” aus Landwirtschaft und Sicherheit gewachsen fühlt. Hinzu komme natürlich, dass man die Parteigremien anhören müsse.

K.O.-Argument Bürgermeisternachfolge Das K.O.-Argument liegt aber in seiner Heimatgemeinde Dalaas. Mit bereits 25 Jahren wurde er 2005 zum Bürgermeister gewählt, ein “gewaltiger Vertrauensvorschuss”, wie er selbst sagt. “Ich will die Gemeinde und das Amt in gute Hände legen”, betont der nun 38-Jährige. Gemeint ist hier Vizebürgermeister Martin Burtscher. Hier stelle sich die Frage, ob und wie sich das Amt mit dem Berufsleben vereinbaren lässt – ebenfalls in kürzester Zeit.