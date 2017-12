Christbaumzauber am „Elias Brügel“

Unter dem Motto „Christbomzaubr am Elias Brügel … Christbom ussuacho, sealb fällo, mitnia“ fand ein Christbaumverkauf in Egg statt.

Sepp Waldner und Georg Schneider lenkten vom Parkplatz aus einen Pferdeschlitten in den Wald. Diese Fahrten bei winterlichen Verhältnissen werden sicher noch länger in Erinnerung bleiben. Im „Christbaumwald“ gab es dann Lebkuchen und Weihnachtspunsch, um sich bei starkem Schneefall und den Klängen der Bläsergruppe aufzuwärmen. Die GymnasiastInnen unterstützten Rafael und Noe Spögler, die bei der Auswahl der Christbäume behilflich waren, halfen beim Transport und beim Verpacken der Bäume.

Ein schönes Geschenk durften die SchülerInnen aus „Pfarrar’s Wold“ auch noch mitnehmen: Das BORG bekam zwei Christbömle geschenkt, welche beim Weihnachtsturnier an der Schule verlost wurden. Die Einnahmen hiervon kommen ebenso wie ein Teilerlös aus dem Christbaumverkauf am Elias Brügel einem guten Zweck zugute, den die WPG-Gruppe vorgeschlagen hat: Bei der kleinen Sabrina aus Mellau wurde Leukämie diagnostiziert. Mit den Spendengeldern soll der finanzielle Engpass gelindert werden, in den die Familie geraten ist, da ihr Vater seinen Job aufgeben musste, um seine Tochter bei der Chemo-Therapie in Innsbruck begleiten zu können.