Christbaumsammeln der Funkenzunft Röthis

Auch heuer wurden wieder zahlreiche Christbäume von der Funkenzunft Röthis eingesammelt

Röthis Vergangenen Samstag sammelten die Mitglieder der Funkenzunft Röthis die am Straßenrand deponierten Christbäume der Bürger ein. Drei Traktoren und 22 ehrenamtliche Helfer waren an der Sammelaktion beteiligt. Insgesamt konnten rund 1000 Christbäume für das Funkenabbrennen im Februar zusammengetragen werden. „Seit acht Jahren lesen wir nun schon die Christbäume zusammen und die Leute schätzen das sehr“, sagt Funkenmeister Christoph Düringer. Das Einsammeln dauerte den gesamten Vormittag, im Anschluss wurde die erfolgreiche Aktion der Funkenzunft gefeiert. Heuer findet der Funken am 18.02.2018 am Sportplatz in Röthis statt. SAR