Christbäume sollten auf keinen Fall im Hausmüll landen - © APA

Ein korrekt entsorgter Christbaum ist ebenso Beitrag zum Klimaschutz wie der Kauf eines heimischen Exemplars. Darauf wies Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) am Freitag per Aussendung hin. So wurden vergangenes Jahr in Wien 685 Tonnen Christbäume zu Sammelstellen gebracht. Die daraus produzierte Energie könne einen Montag lang etwa 960 Haushalte mit Strom und 2.200 mit Fernwärme zu versorgen.