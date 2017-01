Christbaum vor Wiener Rathaus wird nun zu Brennholz

Umschneiden funktionierte ohne Probleme - © APA

Der Christbaum am Wiener Rathausplatz hat als Weihnachtsschmuck ausgedient: Am Donnerstag hieß es “Baum fällt!” für die 27 Meter hohe Fichte. Der Riese wird nun so wie die Weihnachtsbäume, die bei den öffentlichen Sammelstellen abgegeben werden, thermisch verwertet und zu Fernwärme und Strom für die Wiener umgewandelt.