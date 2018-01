Christbäume flogen in Tosters durch die Lüfte

Zweiter Christbaumweitwurf war erneut Publikumsmagnet.

Feldkirch „Irgendein Blödsinn ist uns immer eingefallen“, meint Ortsvorsteher und Moderator Manfred Himmer zur neuen Kultveranstaltung in Tosters. Mit „Tannenbäume aus dem Balkon werfen“ haben manche Vorarlberger bereits Erfahrung. Aber als sportliche Disziplin ist es für viele neu. Vergangenen Samstag ging der zweite Christbaumweitwurf am Kirchplatz über die Bühne. Die Funkenzunft Tosters-Dorf lud im letzten Jahr zur Premiere. Kinder, Frauen und Männer pfefferten die verschieden großen Christbäume über den Platz. „Da wir durchwegs gute Rückmeldungen erhalten haben, ging’s nun in die zweite Runde“, so Himmer. Neu in diesem Jahr, konnten auch Mannschaften und Gruppen gegeneinander antreten. Der Fairness halber durften nur Christbäume verwendet werden, die von der Zunft zur Verfügung gestellt wurden. Neben Sachpreisen konnte man auch Gutscheine gewinnen. ETU