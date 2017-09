Chris Evans statt Chris Pratt – Erstaunen über “Hollywood Chris Quiz”

Chris Pratt, der in den “Guardians Of The Galaxy”-Filmen Starlord spielt, hat aus Neugier einen dieser Test ausprobiert. Das, für ihn sehr erstaunliche, Ergebnis teilte er gestern auf Twitter:

Dude I suck at quizzes pic.twitter.com/9n2P2ayIH8 — chris pratt (@prattprattpratt) 25. September 2017

“Alter ich bin echt schlecht in Tests” schrieb der Star unter den Post. Kein Wunder, denn wider Erwarten ähnelt Chris Pratt statt sich selbst eher Schauspielkollege Chris Evans.

Dieser war sowohl als die menschliche Fackel als auch als Captain America auf der Leinwand zu sehen. Prompt kam der Anworttweet:

What do you mean? You aced it. https://t.co/wWPPUgaKwK — Chris Evans (@ChrisEvans) 25. September 2017

“Was meinst du? Du hast es mit links geschafft.”

Fans der beiden Schauspieler posteten ebenfalls ihre Ergebnisse bei dem Test. Statt tröstender Worte bekam Chris Pratt viele Antworten. “Ich bin mehr Chris Pratt als Chris Pratt selbst.”, spottete eine Twitter-Nutzerin. Andere Nutzer nennen es “Chrisception” und posten GIFs um ihre geschockte Reaktion auszudrücken.

Was ist das für ein Quiz, bei dem nicht einmal der echte Chris Pratt Chris Pratt ähnelt? Basierend auf der Wochenend-Lieblingsbeschäftigung, Lieblingsdisneypriz und Co. wird der passende Chris zugeordnet.

Fans fordern nun Chris Evans auf, er solle ebenfalls das “Hollywood Chris quiz” machen.

(Red.)