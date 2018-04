Chris D’Alvise wechselt von Dornbirn nach Lustenau

Chris D’Alvise wechselt mit sofortiger Wirkung von den Bulldogs aus Dornbirn zum EHC Alge Elastic Lustenau.

Chris D’Alvise startete seine Karriere bei den Wexford Raiders in der Ontario Junior Hockey League. Nach vier Jahren Kollege-Eishockey und drei Saisonen in der East Coast Hockey League wechselte er in der Saison 2010/2011 zu den Springfield Falcons in die American Hockey League (AHL), die zweithöchste Liga Nordamerikas. Seine erste Saison in Europa verbrachte er bei Olimpija Ljubljana in der EBEL, ehe er in der Saison 2013/14 nach Dornbirn wechselte und gemeinsam mit dem Lustenauer Martin Grabher-Meier, der ebenfalls nach Lustenau wechselte, ein kongeniales Duo bildete. Bei gesamt 311 EBEL Spielen erzielte er nicht weniger als 143 Tore und 126 Assists. In den kommenden drei Jahren wird für Lustenau auf Torjagd gehen.