Chormusik mit Qualität und Vielfalt

Der Liederhort Tosters bietet das bestimmte Etwas mehr.

Solch große Projekte bedürfen enormer Vorarbeiten und verhältnismäßig große finanzielle Anstrengungen. So bleibt der Liederhort doch vorwiegend ein Chor der Spaß und Freude am Singen vermitteln will. Im Mittelpunkt stehen die regelmäßigen Proben und die zahlreichen größeren und kleineren Auftritte. In Planung ist derzeit die Aufnahme und Produktion einer CD. Die nächsten Auftritte gibt es am 20. Mai in Rheineck in der Schweiz, sowie am 18.Juni im Landeskonservatorium Feldkirch. Wer die Aufführung der „Missa solemnis“ verpasst hat, bekommt eine zweite Chance am 28. Oktober im benachbarten Rheineck. Genauere Informationen dazu unter www.liederhort.at.