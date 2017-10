Es handelt sich um eine englische Messe für Mezzosopran, Bariton, Chor, Saxophon, Posaune, Gitarren und Percussion. Im Evangelium sagt uns Jesus: “Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört!” Diese Aufforderung müssen wir weiterdenken – es gibt keinen Kaiser mehr. Wir müssen Essen, Wasser, Bildung, Grund und Boden gerecht verteilen. So arbeiten wir mit am “Reich Gottes”.