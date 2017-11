Chor Shalom lädt zum Adventkonzert

Der Chor Shalom lädt am Samstag, 16. Dezember nach Lingenau und Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr nach Rankweil zur Adventbesinnung ein.

Um zuhören zu können, müssen wir still werden. Nur in der Stille können wir Klänge hören und wahrnehmen. Zu oft überlagern laute, schrille, verletzende oder auch traurige Töne unsere Klang-Welt. Damit wir aber die leisen, gutgemeinten, freundlichen, fürsorglichen und hoffnungsvollen Töne hören, ist es wichtig, zur Ruhe zu kommen und sie in uns eindringen zu lassen.