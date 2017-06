Chor Frohsinn machte Auszeit ohne Auszeit

Seit Anfang des Jahres probten die Sängerinnen und Sänger des Frohsinns sowie der Kinderchor und die beiden Jugendchöre „Pepsis“ und „Zemmagwürflat“ fleißig Titel und Ohrwürmer wie „Best day of my life“, „Wer hat an der Uhr gedreht“ oder „Heute beginnt der Rest deines Lebens.“ Alle Anwesenden konnten sich dann beim großen Konzert in der Volksschule zurücklehnen und ein bunt gemischtes sowie kurzweiliges Programm, welches von Arno Walser moderiert wurde, genießen. Am Klavier begleitete Manfred Baumgartner mit Unterstützung an der Percussion von Alfred Achberger die emsigen Sängerinnen und Sänger. Im Anschluss wurde das Motto in die Realität umgesetzt: Eine kleine „Auszeit“ konnten sich alle Besucher zu kleinen Snacks und Getränken gönnen.

Am 10. Und 11. Juni richtete der Frohsinn das Wertungssingen des Chorverbands Vorarlberg im Landeskonservatorium aus und freute sich über die zahlreichen Besucher. Der Kinderchor, „Pepsis“ und „Zemmagwürflat“ nahmen ebenfalls teil.