Chopin-Festival in Gaming geht ins 33. Jahr

Durch das Festival sei Gaming in den vergangenen 33 Jahren zu einem “Ort der Begegnung” und damit auch einem “Friedensprojekt im vereinten Europa” geworden, erklärte Theodor Kanitzer, Präsident der Internationalen Chopin-Gesellschaft in Wien und der Internationalen Föderation der Chopin-Gesellschaften. Der Weltbürger Chopin habe seine polnische Heimat nur als von fremden Mächten besetztes Land gekannt und von einem freien Europa nur träumen können, so Kanitzer.

Zur Eröffnung am 11. August (Freitag) gestalten die Musikkapelle Gaming, das schlesische Tanz- und Gesangsensemble “Maly Slask” und die Goldhauben- Trachtengruppe Lackenhof den feierlichen Einzug, anschließend erfolgt in der Kartausenkirche das Eröffnungskonzert mit dem Symphonischen Orchester der Philharmonie Zabrze, bei dem u.a. die symphonische Dichtung “Dark Matter” von Peter Kotauczek und Kurt Schmid zur Uraufführung gelangt.

Der Samstag beginnt im Prälatensaal mit einem Dinnerkonzert, in dessen Rahmen ein Werk des niederösterreichischen Komponisten Michael Salamon aus der Taufe gehoben wird. Zum Thema “George Sand und Fryderyk Chopin in Nohant” moderiert Liliana Niesielska ein abendliches Nocturno-Konzert bei Kerzenlicht. Dabei wirken u.a. die Pianisten Janusz Olejniczak (Warschau), Yves Henry (Paris) und Natalia Rehling mit.

Preisträger des Jugendwettbewerbs “prima la musica” und zwei junge schlesische Pianistinnen musizieren am Sonntag bei einer “Matinee Jeunesse” in der Barockbibliothek, wobei auch ein Werk der niederösterreichischen Komponistin Silvia Sommer uraufgeführt wird. Der musikalische Ausklang bringt traditionellen Jazz und Unterhaltungsmusik auf der Seebühne in Lunz am See.

(APA)