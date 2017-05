Cholera im Jemen nimmt alarmierende Ausmaße an

Die Epidemie war im Oktober 2016 ausgebrochen - © APA (AFP)

Im Bürgerkriegsland Jemen nimmt der Cholera-Ausbruch alarmierende Ausmaße an. Innerhalb von drei Wochen seien 23.400 Verdachtsfälle gemeldet worden, 242 Menschen seien gestorben, berichtete der Landesleiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jemen, Nevio Zagaria, am Freitag telefonisch aus dem Krisengebiet.