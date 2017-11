Chörig harmonisch

Kärntner und Götzner im Lied vereint

Gestartet wurde mit dem Lied „Du passt so gut zu mir“ unter der Leitung von Veronika Martin. Begleitet wurde der der Gesangsverein Harmonie Götzis am Klavier von Haruka Loacker. Obmann Hermann Nachbaur begrüßte das Publikum bevor der Männerchor „Die Kärntner in Vorarlberg“ mit Liedern wie „Singt ana an karntn`risches Liadle“ unter der Leitung von Helgar Brunner weitere Gesangsstücke zum Besten gaben.