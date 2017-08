Chinesischer Bike-Sharing-Anbieter Ofo in Wien gelandet

ofo kommt ohne Stationen aus - © APA (Neubauer)

Wien ist um einen Leihfahrrad-Anbieter reicher. Das chinesische Unternehmen Ofo stellt ab Sonntag 200 Bikes in Wien zur Verfügung. Die knallgelben Gefährte können vorerst kostenlos genutzt werden, wie die Firma am Freitag bei der Präsentation betonte. Vergleichbar ist das System mit den “Free-Floating”-Anbietern in Sachen Carsharing.