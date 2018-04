Chinesische Stadt stellt Schlot zur Luftreinigung auf

Als Maßnahme gegen die hohe Feinstaubbelastung setzt die chinesische Metropole Xian auf einen Luftreiniger der Größe XXL: Die Stadt in der Provinz Shaanxi stellte einen großen Schlot auf, der saubere Luft versprüht. Der 60 Meter hohe Turm, der wie ein Industrierauchfang aussieht, saugt verschmutzte Luft auf, filtert sie und pustet saubere Luft wieder aus.

Die chinesische Regierung hat der starken Luftverschmutzung den Kampf angesagt. In einigen Regionen ist die Luft so schlecht, dass die Menschen nur mit Mundschutz vor die Tür gehen. Viele Chinesen besitzen Luftreiniger für ihre Wohnungen. Im vergangenen Winter hatten die Behörden die Produktion zahlreicher Fabriken eingeschränkt, um die Feinstaubbelastung zu reduzieren. In 28 Städten um die Hauptstadt Peking wurden strenge Regeln eingeführt, was viele Haushalte zur Umrüstung von Kohle- zu Gas- oder Elektroheizungen zwingen dürfte.