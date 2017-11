Chinesische Firma bietet lebenslang Schnaps

Anlässlich des "Single-Tages" am 11. November hat ein chinesischer Alkoholhersteller seinen Kunden ein unschlagbares Angebot gemacht: Für symbolische 11.111 Yuan (rund 1.400 Euro) können sich 99 Chinesen eine Schnapsversorgung bis zum Lebensende sichern.

Schnapslieferung kann weitervererbt werden

“Single-Tag” am 11.11.

Der auch als “Double 11” bekannte “Single-Tag” am 11.11. ist seit 2009 das chinesische Online-Pendant zum US-Shopping-Event “Black Friday” und zieht jährlich hunderte Millionen Verbraucher an. An diesem Tag werden überall besonders günstige Schnäppchen angeboten.