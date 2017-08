Chinese zahlte für ein Glas Whisky 9.000 Euro

Hotelgast ließ sich einen Macallan aus dem Jahr 1878 schmecken - © Hotel Waldhaus am See

Einmal Gaumenkitzel für umgerechnet fast 9.000 Euro: Ein reicher junger Chinese hat in einem Schweizer Hotel einen Whisky aus dem Jahr 1878 getrunken – die zwei Zentiliter waren ihm 9.999 Schweizer Franken (8.733 Euro) wert, wie die Website 20Minuten am Mittwoch berichtete. Bestätigt wurde der Bericht vom Besitzer der Bar in der luxuriösen Herberge “Waldhaus Hotel” im mondänen Skiort St. Moritz.