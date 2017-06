Chinas Präsident besucht Hongkong 20 Jahre nach Rückgabe

Xi Jinping hielt am Flughafen eine Rede - © APA (AFP)

Zum 20. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China ist der chinesische Präsident Xi Jinping zu einem Besuch in der einstigen britischen Kronkolonie eingetroffen. Xi landete am Donnerstag auf dem Flughafen von Hongkong. Bei seinem Eintreffen betonte er, China halte an dem Prinzip “Ein Land, zwei Systeme” fest.