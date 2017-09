Chinas IT-Riese greift Amazon an

Der chinesische Internet-Gigant Alibaba greift den Weltmarkt an. - © Wang He/Getty Images/AFP

Der chinesische Amazon-Rivale Alibaba treibt mit einer Milliardeninvestition sein Auslandsgeschäft voran. In den kommenden fünf Jahren sollen 15 Mrd. Dollar (12,6 Mrd. Euro) in ein globales Logistiknetzwerk fließen, wie Chinas größter Internet-Händler am Dienstag mitteilte.