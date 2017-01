Chinas Firmen investieren massiv in Europa

Österreich ist bei diesem Boom momentan nur Zaungast - © APA (Symbolbild/AFP)

Chinesische Unternehmen investieren massiv in Europa. Das Geld fließt vor allem in die Industrie und die High-Tech-Branche, wo zusammen 114 der 309 Deals des Jahres 2016 zustande kamen, schreibt das Beratungsunternehmen EY in einer Analyse. 2015 hatte es noch 209 Unternehmenskäufe oder Beteiligungen chinesischer Firmen in Europa gegeben.