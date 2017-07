China: Sieben Tonnen Elfenbein beschlagnahmt

Die Stoßzähne wurden unter einer Ladung von gefrorenem Fisch versteckt, dies gaben die zuständigen Behörden am Donnestag bekannt. Die Lieferung stammte aus Malaysia, der Fund zählt zu den Größten seit 30 Jahren.

Bedrohte Tier- und Pflanzenarten

Der Umschlagpunkt in Hongkong zählt zu den wichtgsten für bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Dort wird nicht nur Elfenbein geschmuggelt sondern auch Haifischflossen, Pongolinhaut und Rosenholz werden so illegal über die Grenzen gebracht. Seit 1990 ist der internationale Handel mit Elfenbein verboten, in Hongkong soll dieses Gesetz jedoch erst 2021 in Kraft treten.

(Red.)