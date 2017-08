China sagte volle Umsetzung neuer Nordkorea-Sanktionen zu

Außenminister Wang Yi für Frieden und Stabilität in der Region - © APA (AFP)

China hat eine strikte Umsetzung der verschärften UNO-Sanktionen gegen Nordkorea zugesagt. Zwar werde die Volksrepublik wegen ihrer traditionell engen Wirtschaftsbeziehungen zu Nordkorea den höchsten Preis dafür zahlen müssen, sagte Außenminister Wang Yi am Montag bei einem Treffen des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN in Manila, wie sein Ressort am Dienstag mitteilte.