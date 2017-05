China nannte Seidenstraßen-Initiative “Jahrhundertprojekt”

“Isolation führt zu Rückständigkeit”, sagte er dort. Die “Neuen Seidenstraßen” sind ein gigantisches von China finanziertes Netz aus neuen Häfen, Eisenbahnlinien, Straßen und Industrieparks, die das Land mit Afrika, Asien und Europa verbinden sollen. Die chinesische Entwicklungsbank hat 890 Mrd. US-Dollar (817 Mrd. Euro) für insgesamt 900 Bau- und Entwicklungsprojekte bereitgestellt.

Auf dem Gipfeltreffen kündigte Xi weitere 124 Mrd. US-Dollar für die Initiative an. An der zweitägigen Konferenz nehmen Vertreter aus 29 Staaten teil, darunter Russlands Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Deutschland wird durch Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) vertreten.

Für Österreich hätte Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) eine Wirtschaftsdelegation bei der Seidenstraßen-Konferenz in China anführen sollen. Leichtfried hat seine Teilnahme aber kurzfristig unter Verweis auf die Regierungskrise in Österreich abgesagt. Aus der Wirtschaftskammer kommt Kritik an der Absage. “Die Chinesen legen großen Wert auf Vertrauen und Harmonie, da ist es ein Gebot der Höflichkeit, Termine nicht so kurzfristig abzusagen”, meint Walter Koren, Chef der Außenwirtschaftsorganisation, gegenüber dem “Kurier”. Österreich werde nun bei der Konferenz durch die Botschafterin in China, Irene Giner-Reichl, vertreten, heißt es aus dem Ministerium.

Die Initiative zielt darauf ab, alte Handelsrouten wiederbeleben. Zugleich gilt das 2013 von Xi Jinping angestoßene “Neue Seidenstraßen”-Projekt als pragmatische Lösung für das Problem massiven Überkapazitäten in der chinesischen Industrie. Parallel dazu dürfte es darüber hinaus Pekings wachsende Ambitionen im Bereich Handel und Geopolitik untermauern.

(APA/ag.)