China gab grünes Licht für Bau von eigener Raumstation

Das Cargoschiff Tianzhou 1 hebt ab

Mit dem erfolgreichen Flug des ersten chinesischen Raumfrachters gab China grünes Licht für die geplante Konstruktion einer eigenen ständigen Raumstation. “Wir treten jetzt in die Bauphase ein”, sagte der Direktor des bemannten Raumfahrtprogramms, Wang Zhaoyu, am Freitag vor der Presse in Peking.