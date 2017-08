China fordert Nordkorea zu “klugen Entscheidungen” auf

Wang sprach sich für eine Wiederaufnahme der Sechser-Gespräche über das nordkoreanische Atomprogramm aus. Die Gespräche, an denen neben Gastgeber China die USA, Russland, Japan und die beiden Koreas beteiligt waren, liegen seit längerem auf Eis. “Nur Dialog und Verhandlung sind der richtige Weg, um die Frage der koreanischen Halbinsel anzugehen”, sagte Wang. In Manila beginnt am Montag das Regionalforum der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean.

Die internationale Gemeinschaft will Nordkorea zum Einlenken im Streit und das Raketenprogramm des Landes zwingen. Alle 15 Mitglieder des UNO-Sicherheitsrates stimmten am Samstag in New York einem von den USA eingebrachten Resolutionsentwurf zu, der Nordkorea den Geldhahn zudrehen soll.

Die Resolution sieht eine deutliche Kappung der Exporteinnahmen Nordkoreas vor. Der Regierung in Pjöngjang sollen dadurch rund eine Milliarde Dollar (rund 843 Millionen Euro) an Einnahmen entzogen werden. Der Exportbann betrifft Kohle, Stahl und Eisen, Blei, Fisch und Meeresfrüchte. Die Summe entspricht einem Drittel der Gesamt-Exporteinnahmen Nordkoreas.

Es ist die siebente UN-Sanktionsrunde gegen Nordkorea seit dem Atomtest 2006. Nordkorea treibt trotz bereits bestehender umfassender Sanktionen seit Jahren sein Atomwaffenprogramm voran. Seit 2006 hat das Land insgesamt fünf Atomwaffentests vorgenommen, davon zwei im vergangenen Jahr.

(APA/ag.)