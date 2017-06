Chiles “goldene Generation” dank Bravo im nächsten Finale

Mitspieler trugen Bravo auf Händen - © APA (AFP)

Chile feiert nach dem Halbfinalsieg gegen Portugal beim Fußball-Confederations-Cup wieder einmal seine “goldene Generation”. Der dritte Finaleinzug in Folge löste großen Jubel in der Heimat aus. Zum Helden wurde am Mittwoch in Kasan erneut Claudio Bravo. Der Torhüter zeigte sich in einer Elfer-Entscheidung zum wiederholten Mal von seiner besten Seite. Nun will “La Roja” in Russland auch den Titel.