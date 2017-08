Chilenisches Parlament lockert das Abtreibungsverbot

Das Gesetz wird auf Antrag der konservativen Opposition nun aber noch dem Verfassungsgericht des Landes vorgelegt. Die Reform hatte die linksgerichtete Präsidentin Michelle Bachelet, eine Ärztin, mit vorangetrieben. An dem Entwurf war zuvor über zwei Jahre lang gearbeitet worden. Abtreibung ist in dem südamerikanischen Land seit 1989 und damit seit der Pinochet-Diktatur streng verboten und wird mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft. Zuvor waren Abtreibungen in Chile ab 1931 über 50 Jahre lang in Ausnahmefällen erlaubt gewesen.

