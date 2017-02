Chile sieht Besserung bei Waldbränden

Mehr als 5.760 Quadratkilometer Waldfläche wurden vernichtet - © APA (AFP)

Bei den schlimmsten Waldbränden in der Geschichte von Chile ist langsam Besserung in Sicht. Zwar waren am Mittwoch nach Angaben der Forstbehörde (Conaf) immer noch 72 Feuer außer Kontrolle. Doch gelang es, die rasante Ausweitung einzudämmen. Seit Juli 2016 wurden durch Brände mehr als 5.760 Quadratkilometer Wald- und Agrarfläche vernichtet, allein seit Anfang des Jahres über 3700 Quadratkilometer.