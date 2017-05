Chibok-Mädchen kehren vorerst nicht in Heimatdorf zurück

Derzeit werden immer noch mehr als hundert Mädchen vermisst - © APA (AFP)

Die Anfang Mai aus dreijähriger Geiselhaft freigelassenen nigerianischen Schülerinnen werden vorerst nicht in ihr Heimatdorf Chibok zurückkehren. Die 82 jungen Frauen wurden am Dienstag von einer Einrichtung in der Hauptstadt Abuja aufgenommen, wie die nigerianische Familienministerin Aisha Alhassan berichtete.