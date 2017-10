Chemiewaffen: Russland will sich für Syrien einsetzen

Syrien leugnet Einsatz von Chemiewaffen - © APA (AFP)

Russland will die syrische Regierung weiter gegen Vorwürfe wegen des Einsatzes vom Chemiewaffen in Schutz nehmen. “Wir werden alle Versuche widerlegen, die die syrische Regierung ohne einen Beweis oder eine professionelle Untersuchung beschuldigen wollen”, sagte Außenminister Sergej Lawrow bei einem Treffen mit seinem syrischen Amtskollegen Walid Muallem am Mittwoch in Moskau.