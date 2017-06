Chemie-Tanker lief vor Vietnam auf Grund

Befürchtet wird, dass die Chemikalien ins Meer fließen. Nach einem Bericht des vietnamesischen Online-Portals “Tuoi Tre” hat die “Chemroad Journey” große Mengen der Chemikalien Butanal, Ethylenglykol, Monoethanolamin und 2-Ethylhexanol geladen. Ein Vertreter der Küstenrettungsbehörden, der nicht namentlich genannt werden wollte, sagte: “Wir bereiten die nötigen Maßnahmen vor, falls die Chemikalien auslaufen sollten.”

Das Schiff lief nach Angaben der Behörden bereits am Samstagabend in der Nähe von Phu Quy auf Grund. In der Region gibt es zahlreiche kleinere Inseln, sodass das Wasser an vielen Stellen nicht sehr tief ist. Die “Chemroad Journey” war im vergangenen Monat in Al-Dschubail in Saudi-Arabien gestartet. Nach einem Zwischenstopp in Singapur war sie nun auf dem Weg in ihren chinesischen Zielhafen Zhuhai.

(APA/dpa)