Chelsea verpasste Platz zwei mit 2:2 bei Arsenal

Arsenal und Chelsea haben sich am Mittwoch im Schlager der 22. Runde der englischen Fußball-Premier-League nach einem packenden Finish 2:2 (0:0) getrennt. Hector Bellerin rettete Arsenal mit seinem Tor in der Nachspielzeit einen Punkt (92.). Chelsea verpasste dadurch die Rückkehr auf Platz zwei. Der Rückstand des Titelverteidigers auf Spitzenreiter Manchester City beträgt bereits 16 Punkte.

Jack Wilshere brachte Arsenal in Führung (63.), Eden Hazard gelang per Elfmeter der Ausgleich (67.). Einen weiteren Chelsea-Treffer von Marcos Alonso (84.) glich Bellerin, der zuvor das Elfmeter-Foul begangen hatte, per Halbvolley aus. Arsenal ist nach dem fünften Remis in seinen vergangenen sieben Ligaspielen weiter Sechster. Auf Chelsea fehlen sieben Punkte, auf den Zweiten Manchester United deren acht.