Chelsea nach 4:2-Sieg gegen Southampton sieben Punkte voran

Die Mannschaft des Österreichers Kevin Wimmer ist am Mittwoch (20.45 Uhr) beim Zwölften Crystal Palace im Einsatz. Chelsea durfte sich gegen den Neunten über einen Traumstart freuen. Eden Hazard traf schon nach fünf Minuten nach Costa-Vorarbeit ins lange Eck. Nach dem Ausgleich von Oriol Romeu (24.) sorgte Gary Cahill per Kopf (45.+1) noch vor der Pause für die neuerliche Führung des Leaders. Der machte in der zweiten Hälfte durch Diego Costa (53.) schnell alles klar.

Der spanische Teamstürmer traf zum ersten Mal nach fünf erfolglosen Liga-Partien und schnürte in der 89. Minute nach schönem Doppelpass auch noch seinen Doppelpack. Costa hält nun bei 19 Saisontoren. In der Liga sind da nur Romelu Lukaku (24) und Harry Kane (20) besser. Für den Schlusspunkt sorgte Southamptons Ryan Bertrand per Kopf (94.).

Für Chelsea war es der zweite wichtige Sieg innerhalb kürzester Zeit, am Samstag hatten sie Tottenham im FA-Cup-Halbfinale mit 4:2 besiegt. In der Liga geht es für die “Blues” bereits am Sonntag gegen den Sechsten Everton weiter.

(APA)