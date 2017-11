Chelsea nach 4:0 bei Agdam im Champions-League-Achtelfinale

Chelsea hat sich am Mittwoch für das Achtelfinale der Fußball-Champions-League qualifiziert. Der englische Meister siegte in Baku gegen Qarabag Agdam mit 4:0 und ist damit in Gruppe C nicht mehr von den Aufstiegsplätzen zu verdrängen.

Die Tore erzielten Eden Hazard (21./Elfmeter), Willian (36., 85.) und Cesc Fabregas (73./Elfmeter). Qarabag-Verteidiger Sadygow sah in der 19. Minute wegen Torraubs die Rote Karte.

In Pool A feierte ZSKA Moskau gegen das noch punktlose Benfica Lissabon einen 2:0-Heimsieg und wahrte damit die Chance auf den Einzug in die Runde der letzten 16. Vor Chelsea hatten bereits Paris St. Germain, der FC Bayern, Manchester City, Besiktas, Tottenham und Real Madrid das Achtelfinal-Ticket gebucht.