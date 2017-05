Dieses Tor besiegelte den Meisterschaftsgewinn der Londoner - © APA (AFP)

Chelsea ist zum sechsten Mal englischer Fußball-Meister. Die “Blues” feierten am Freitagabend einen 1:0-Sieg beim Tabellenachten in West Bromwich und sind damit in den letzten beiden Runden nicht mehr von der Spitze der Premier League zu verdrängen. Der Belgier Michy Batshuayi erzielte in der 82. Minute das Siegtor für die Gäste aus London.