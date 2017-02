Chelsea mit nächstem Schritt zum Titel – 3:1 gegen Arsenal

Marcos Alonso gelang der Führungstreffer - © APA (AFP)

Chelsea hat am Samstag einen weiteren eindrucksvollen Schritt in Richtung englischem Fußball-Meistertitel gemacht. Die Londoner besiegten den Stadtrivalen Arsenal zu Hause verdient mit 3:1 und bauten ihre Führung auf die ersten Verfolger vorerst auf zwölf Punkte aus. Der aktuelle Zweite Tottenham könnte mit einem Heimsieg am Abend gegen Middlesbrough wieder auf neun Punkte nahekommen.