Aufreibende Partie für Chelsea-Coach Antonio Conte - © APA (AFP)

Chelsea hat mit Hilfe von zwei späten Treffern den nächsten Patzer in der englischen Premier League verhindert. Der englische Fußballmeister besiegte am Samstag Watford nach 1:2-Rückstand noch mit 4:2 und rückte mit 16 Punkten in der Tabelle auf Rang vier vor. Bei den Gästen fehlte ÖFB-Teamspieler Sebastian Prödl noch aufgrund einer Oberschenkelverletzung.